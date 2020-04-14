Седокова откровенно высказалась о браке Меладзе и Брежневой

Она рассказала, почему группа «ВИА Гра» теряет популярность.

Об этом стало известно 14 апреля. Обо всем рассказала певица Анна Седакова в прямом эфире с Ольгой Поляковой. Она заявила, что бывшие участницы группы объявили друг другу холодную войну, хотя при встрече продолжают улыбаться. Седакова призналась, что Константин Меладзе часто манипулировал певицами и заставлял их бороться за звание своей музы. Артистка отметила, что девушкам приходилось делать все, чтобы доказать, что каждая из них достойна считаться лучшей.

После женитьбы на Брежневой интерес к женщинам у Меладзе пропал, поэтому группа перестала быть такой популярной.

«Мне кажется, у Кости больше не стоит на все это дело. А как только начинает привставать, ему сразу яички зажимают и говорят: «Секундочку! Куда вы смотрите?»,

— рассказала Седакова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что юморист выложил фото певицы Седаковой без фотошопа.