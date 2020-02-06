Юморист выложил фото певицы Седаковой без фотошопа

Подписчики удивились, как сильно артистка редактирует снимки перед тем, как их выложить в семь.

Об этом стало известно 5 февраля. Фотографией поделился комик Антон Шастун. Гостьей нового выпуска «Импровизации» на ТНТ стала певица Анна Седаков. Юморист выложил ее снимок и рассказал подписчиком о программе, то же сделала и сама артистка, вот только первый не стал ничего редактировать, а вторая прибегла к фотошопу. Фанаты сравнили две фотографии и удивились – у Седаковой идеальная картинка, а у Шастуна видны все неровности кожи и прыщи певицы.

Напоминаем, что это – далеко не первая подобная ситуация. Седакову все время уличают в использовании различных приложений – она при помощи них борется с целлюлитом и проблемами с кожей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Викторию Боню раскритиковали за чрезмерное использование фотошопа.