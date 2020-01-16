Викторию Боню раскритиковали за чрезмерное использование фотошопа

Звезду обвинили в обмане подписчиков.

Об этом стало известно сегодня, 16 января. Подозрительная фотография появилась в Instgram-аккаунте Виктории Бони, бывшей участнице «Дома-2». На снимке у женщины идеальная кожа, вот только в отражении зеркала она выглядит немного иначе. Подписчики считают, что звезда отфотошопила себя, а вот про небольшую деталь забыла, тем самым выдав свою любовь к коррекции снимков. Теперь фанаты уверены, что женщина их обманывает, в то время как многие боготворят Боню за естественную красоту и молодость.

«Наоборот, не стала ничего делать. Это тень так упала»,

— оправдалась женщина, но ей мало кто поверил.

Напоминаем, что Боне недавно исполнилось 40 лет. Подписчики считают, что кожа рук и ног начала выдавать возраст звезды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подписчики Виктории Бони раскритиковали ее за полеты в эконом-классе.