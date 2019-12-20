Подписчики Виктории Бони раскритиковали ее за полеты в эконом-классе

Телеведущая удивилась реакции фанатов и продемонстрировала фотографию билета.

Об этом стало известно 20 декабря. Телеведущая Виктория Боня рассказала в Instagram-аккаунте, что решила прилететь из Лондона в Москву ради встречи с модельером Филиппом Пейнером. Возвращаясь обратно, она заявила, что из бизнес-класса переместилась в эконом, так как там были свободные тройные сидения. Боня решила разместиться на них и поспать. Фанаты решили, что телеведущая обманывает и на самом деле у нее нет денег на бизнес-класс.

Боню достали странные комментарии в свой адрес, и она выложила снимок с билетом – на нем сказано, что у звезды действительно место в бизнес-классе.

«В том, чтобы летать в экономе, нет ничего зазорного. Это позорно только тем, кто не умеет считать свои деньги. Я умею»,

— написала Виктория и пресекла все обвинения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Виктория Боня готова на все, чтобы поправиться.