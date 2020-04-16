Little Big примет участие в концерте от создателей «Евровидения».

Несмотря на отмену конкурса, было принято решение о проведение онлайн-мероприятия под названием «Europe Shine A Light» 16 мая.

В этом году участники не будут конкурировать друг с другом. А сам концерт будут транслировать все страны-участницы отмененного в этом году «Евровидения». Шоу в России своим зрителям представит Первый канал.

Ожидается, что онлайн-концерт будет продолжаться 2 часа. Помимо участников этого года, на концерте выступят и представители «Евровидения» прошлых лет. Организаторы мероприятия обещают множество различных сюрпризов для своих зрителей, которые сейчас вынуждены находиться в изоляции из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает eurovision.tv.

Напомним, «Евровидение-2020» должно было пройти в Роттердаме. Уже 18 марта стало известно об его отмене из-за пандемии. Россию должна была представлять петербургская группа Little Big.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Евровидение -2020» хотят перевести в режим онлайн.