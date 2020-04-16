Врач рассказал, какой продукт является самым вредным

Врач рассказал, какой продукт является самым вредным
Сахар. Фото: Pixabay

Наибольший вред организму человека приносит употребление сахара. По мнению врача-диетолога, доктора медицинских наук Алексея Ковалькова, сахар стоит исключить из употребления в пищу всем жителям мира.

По мнению специалиста, именно сахар вызывает самое большое количество летальных случаев и болезней, по сравнению с любыми другими вредными продуктами. Человеческий организм по своей природе не способен усваивать такое большое количество углеводов. Об этом было рассказано в интервью на Youtube-канале Ирины Шихман.

Привел Ковальков и статистику. В Москве местный житель в среднем за год потребляет в пищу 70 кг сладости. Такие объемы очень сложно усваивать поджелудочной железе.

Поскольку, многим понятно, что без сахара вряд ли кто-то представляет свою жизнь, врачи просят внимательно относиться к его уровню в крови.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые выяснили, что употребление сахара приводит к депрессивному психозу.

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