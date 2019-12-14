Ученые выяснили, что употребление сахара приводит к депрессивному психозу

Ученые выяснили, что употребление сахара приводит к депрессивному психозу
Сладкое «действует как наркотик». Фото: pixabay

Действие сахара можно сравнить с употреблением алкоголя из-за похожих последствий после употребления. К такому выводу пришли американские ученые, проведя исследование.

По мнению специалистов из Канзасского университета, сладости в больших дозах ухудшают психологическое состояние. Они выяснили, что сахар и его заменители вызывают воспалительные, метаболические и нейробиологические процессы. И напомнили, что подсластители добавляют во многие продукты.

Как сообщает издание Medical Hypotheses, злоупотребление лакомствами приводит к депрессивному психозу. Такому состоянию также способствуют уменьшение количества солнечного света в зимний период и нарушение циркадных ритмов.

В результате исследования ученые выяснили, что депрессиям подвержены до 30% людей. Они подытожили, что отказаться от такого удовольствия во время депрессии трудно, ведь сахар добавляет энергию, однако добавка «действует как наркотик».

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