Стало известно, какие наряды, украшения и ароматы выбрать для года Крысы

Год металлической крысы лучше всего встречать в нарядах определенных цветов. По мнению фэшн-астролога Веры Хубелашвили, это могут быть былые, серые и золотые оттенки.

По ее словам, одежда также может быть в голубых и бирюзовых цветах. Фэшн-астролог заметила, что в этом деле главное не переусердствовать.

В ходе интервью радио Sputnik эксперт подчеркнула, что животное 2020 года довольно придирчивое и требовательное. По ее словам, следует обратить внимание на экстравагантную одежду, при этом не исключать скромность. Сочетание контрастов, по мнению Хубелашвили, будет полезно.

Так, она предложила надеть дорогое украшение с довольно сдержанным одеянием. Или «изысканное платье» без «эксклюзива в украшениях».

Подытожив фэшн-астролог рассказала, что год следует встречать с ароматами миндаля, лотоса и нероли, которые «любит Крыса».

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