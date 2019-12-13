Диетологи рассказали о правильном меню на Новый год

Российские врачи-диетологи рассказали, как предотвратить плохое самочувствие в первый день Нового года после застолья.

Врачи рекомендуют пересмотреть рецепты некоторых популярных на праздники салатов, а также заранее попробовать купленные продукты, передает РИА Новости.

По словам врача персонифицированной медицины Маргариты Королевой, многие продукты с новогоднего стола могут быть непривычны для организма человека из-за их отсутствия в ежедневном рационе. Поэтому врач советует попробовать все продукты до начала праздника.

Врач-диетолог Сергей Обложко посоветовал придерживаться средиземноморской системы питания, отказавшись от насыщенных жиров. Взамен жирного мяса он рекомендует есть побольше рыбы, которая богата витамином D.

Эксперты также считают, что стоит добавить в новогоднее меню побольше овощей и блюд из них. Помимо этого, стоит заменить майонез и высокоуглеводные продукты.

Для избежания алкогольного отравления специалисты посоветовали не понижать градус и не смешивать спиртные напитки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России стали реже покупать новогодние товары.