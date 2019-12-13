В России стали реже покупать новогодние товары

Жители России стали реже покупать новогодние товары. По сравнению с прошлым годом, объемы продаж упали почти на 50%.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на данные «Платформы ОЖД», в период с середины ноября по начало декабря 2019 года на 48% снизились объемы продаж елочных игрушек по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

Помимо игрушек, в стране на 47% стали реже покупать мишуру, на 35% — гирлянды и на 12% — искусственные праздничные деревья.

«Платформа ОЖД» объяснила это отсутствием новогоднего настроения у жителей Центральной России, что, в свою очередь, вызвано теплой для декабря погодой и отсутствием снега. Из-за этого россияне пока не проявляют интерес к праздничным украшениям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог рассказала о пяти вредных продуктах на новогоднем столе.