Диетолог рассказала о пяти вредных продуктов на новогоднем столе

На первом месте в списке вредных продуктов оказался майонез, который используют чаще всего для заправки салатов. Его можно заменить греческим йогуртом. Об этом рассказала диетолог Мария Дубская «Пятому каналу».
За майонезом последовало шампанское. Диетолог уточнил, что оно является сладким напитком, которое из-за пузырьков газа раздражает желудочно-кишечный тракт.
На третьем месте оказались жирные мясные продукты. Диетолог считает, что во время празднования нового года стоит отказаться от свинины, колбас, ветчины.
Четвертую позицию заняли соленьям. Их диетолог предложила заменить на свежие.
На последнее место из списка поместили сладости, вместо которых лучше приобрести фрукты.
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