Диетолог рассказала о пяти вредных продуктов на новогоднем столе

На первом месте в списке вредных продуктов оказался майонез, который используют чаще всего для заправки салатов. Его можно заменить греческим йогуртом. Об этом рассказала диетолог Мария Дубская «Пятому каналу».