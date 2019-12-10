В Смольном объяснили, почему потухли новогодние гирлянды на Невском

В Смольном объяснили, почему потухли новогодние гирлянды на Невском
Невский проспект. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В центре Петербурга погасли отдельные новогодние украшения. Неработающие гирлянды заметили на Невском проспекте, Конногвардейском бульваре и мосту Ломоносова.

Причины отключения объяснили в комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Глава ведомства Владимир Рябовол уточнил, что новогодние украшения гаснут в связи с погодными условиями.

Из-за дождя и влажности срабатывает электрозащита, в результате гирлянды отключаются. Восстанавливают иллюминацию почти сразу.

«Приезжает вышка и заново включает. Брака нет», — приводит слова Рябовола «Фонтанка».

Напомним, основной объем новогодних украшений Петербурга подключили к 1 декабря, Последними в городе загорятся шары и игрушки на новогодних елках. Подключить их к электроснабжению планируют к 20 декабря. Огни на ёлке на Дворцовой площади зажгут 21 декабря.

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