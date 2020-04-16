Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Певица дала советы по питанию своим любимым поклонникам.

Об этом стало известно 16 апреля. Певица Вера Брежнева выложила новое фото в своем Instagram-аккаунте. На ней артистка показывает свою стройную фигуру, а в посте женщина делится секретами красоты. Она заявила, что не ест красное мясо – вместо него предпочитает птицу, рыбу, перепиленные яйца. Брежнева также призналась, что устраивает иногда разгрузочные дни, во время которых она отказывается от животного белка, сахара, молочных продуктов и еды, содержащей глютен.

«Что остается, спросите вы? Отвечаю: крупы, овощи, бобовые, орехи, семена, ягоды и фрукты.»,

— пояснила Брежнева.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Вера Брежнева показала, чем ее семья занимается во время карантина. Поклонники положительно отреагировали на видеозапись, так как до этого думали, что Брежнева и Меладзе расстались и скрывают это. Теперь стало понятно, что их отношения в порядке и переживать не стоит. Также подписчики были рады увидеть своего кумира счастливым и беззаботным.