Сотрудник ГИБДД попал под следствие за дачу взятки коллеге

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего командира Отдельного батальона ДПС №1 ГИБДД. Его подозревают в даче взятки одному из коллег.

Согласно материалам дела, командир батальона №1 передал 200 тыс. рублей командиру Отдельного батальона ДПС №3. За деньги он предложил коллеге дать своим сотрудникам указание не привлекать к ответственности и игнорировать нарушения одного из юрлиц. Юрлицо планировало перевозку крупногабаритных грузов без специального разрешения.

«С учетом признания вины подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Ленобласти.

Напомним, 3-й батальон отвечает за КАД и ЗСД, а 1-й — за Московский проспект и Пулковский пост.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, командира батальона ГИБДД задержали на Салова, 66, где базируется 3-й батальон.