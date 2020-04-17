Командира батальона ГИБДД задержали за дачу взятки

В Петербурге сотрудники собственной безопасности полицейского главка задержали одного из своих коллег — командира 1-го батальона ГИБДД по городу и Ленобласти. Его подозревают в даче взятки.

Командир батальона был задержан на Салова, 66 (в здании базируется 3-й батальон ГИБДД) при попытке передать 200 тыс. рублей.

За деньги получатель обещал общее покровительство в части передвижения грузовых машин, пишет 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 3-й батальон отвечает за КАД и ЗСД, а 1-й — за Московский проспект и Пулковский пост.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге командира отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Тосненскому району подозревают во взяточничестве. Деньги он, по данным следствия, получил от предпринимателя, который занимается незаконной торговлей.