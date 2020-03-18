Полицейского подозревают в получении взяток от незаконного торговца

Полицейский мог получать взятки от предпринимателя. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Полицейский мог получать взятки от предпринимателя. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге 33-летнего командира отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Тосненскому району подозревают во взяточничестве. Деньги он мог получить от предпринимателя, который занимается несанкционированной розничной торговлей.

Факт возможного взяточничества выявили сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. По предварительной информации, полицейский с 2018 года получал деньги от предпринимателя.

За вознаграждения он предоставлял ему общее покровительство и укрывательство несанкционированной розничной торговли.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, всего полицейский получил от предпринимателя около 700 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Проводится служебная проверка. По её результатам будет принято решение об увольнении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сотруднника транспортной полиции подозревают во взяточничестве.