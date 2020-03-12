Сотрудника транспортной полиции Петербурга подозревают во взяточничестве

В Петербурге сотрудника линейного управления МВД России на транспорте подозревают в получении взятки в крупном размере. Проводится проверка.

Факт возможного взяточничества выявили сотрудники Отдела собственной безопасности Управления на транспорте МВД России по Северо-западному федеральному округу.

По предварительным данным, сотрудник управления получил взятку от лица, занимающегося незаконным предпринимательство на территории у Московского вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по СЗФО.

Информация передана в Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. По результатам проверки будут приняты меры. В случае если информация подтвердится, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге экс-заместителя главы Калининского района отправили под арест по делу о взятке.