Экс-замглавы Калининского района отправили под стражу из-за подозрений в получении взятки

Она будет находиться под стражей до четвертого апреля.

Об этом стало известно сегодня, 28 февраля. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Бывшую замглавы Калининского района Елену Кочкину отправили под стражу до четвертого апреля.

Напоминаем, что женщину обвиняют в получении крупной взятки в размере восьми миллионов рублей. Кочкина уже написала заявление об увольнении по собственному желанию. Она также призналась в содеянном.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали гражданина Узбекистана при попытке дать взятку сотруднику ГИБДД. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на дачу взятки в отношении гражданина Узбекистана.