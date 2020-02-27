В Петербурге задержали гражданина Узбекистана при попытке дать взятку сотруднику ГИБДД

В Петербурге задержали гражданина Узбекистана при попытке дать взятку сотруднику ГИБДД
Его задержали на месте преступления. Фото: Baltphoto

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на дачу взятки в отношении гражданина Узбекистана.

Как полагает следствие, в ноябре прошлого года обвиняемого остановили сотрудники ГИБДД УМВД России по Центральному району. Он передал инспектору 5 тыс. рублей за несоставление последним административного материала, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории РФ, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Его задержали на месте преступления. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в помещениях отдельного батального патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Центральному району 19 февраля прошли обыски. Сотрудников полиции подозревают в получении взятки.

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