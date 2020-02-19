Полицейских Петербурга подозревают во взятки на 7,6 млн

В Петербурге в помещениях отдельного батального патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Центральному району 19 февраля прошли обыски. Сотрудников полиции подозревают в получении взятки.

Уголовное дело возбуждено в отношении экс-заместителя командира батальона и неустановленных сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как полагает следствие, полицейские с августа 2017 года по сентябрь 2019 года получили взятку в виде денег и иного имущества на общую сумму 7 млн 600 тыс. рублей. Находились они в этот момент на территории Центрального района.

За деньги сотрудники полиции согласились не принимать меры по факту незаконной реализации продукции с нарушением правил торговли.

В отношении сотрудников полиции проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге двух полицейских задержали по делу о взятке. Они рассчитывали получить 1,5 млн рублей от предпринимателя, в отношении которого проводится доследственная проверка.