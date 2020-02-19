Двух полицейских задержали в Петербурге по делу о взятке

В Петербурге двух полицейских подозревают в получении взятки. Деньги они хотели получить от предпринимателя, в отношении которого проводилась доследственная проверка.

Фигурантами уголовного дела стали находящийся за штатом оперуполномоченный Центра Э и оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Петроградскому району. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

Как полагает следствие, полицейские вступили в сговор на получении взятки от предпринимателя. В отношении бизнесмена проводилась проверка о возможном совершении мошенничества. За 1,5 млн рублей они обещали помочь в вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Задержать подозреваемых удалось 18 февраля. Предприниматель, принимавший участие в оперативно-розыскном мероприятии, передал одному из полицейских 30 тыс. рублей и муляж на сумму 1 млн 470 тыс. рублей. После чего подозреваемого задержали.

Задержанный согласился принять участие в оперативно-розыскном мероприятии. Деньги и муляж он передал своему соучастнику, после чего второго подозреваемого также задержали.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Колпинский районный суд рассмотрит уголовное дело о взяточничестве. Обвиняемый пытался передать 30 тыс. рублей полицейскому, но тот от суммы отказался.