Уголовное дело о попытке дачи взятки рассмотрит суд Петербурга

В Колпинском районе прокуратурой было утверждено обвинение 39-летнему жителю в рамках уголовного дела. Мужчина обвинен в совершении преступного деяния, предусмотренного ч.3 ст. 291 УК РФ.

В ходе следствия было установлено, что данный мужчина знал о административном правонарушении, которое было совершено водителем грузового транспорта, который находился в собственности у его супруги, а именно о том, что самосвалом был сброшен строительный мусор в место, которое для этого не предназначалось. Дабы избежать изъятия транспортного средства, обвиняемый, находясь в ОМВД России по Колпинскому району, попытался передать сотруднику полиции 30 тысяч рублей, положив их в кодекс Российской Федерации, который лежал у работника на рабочем столе. Полицейский отказался от взятки, а мужчина был задержан. Об этом gazeta.spb.ru сообщила Прокуратура Санкт-Петербурга.

Уголовное дело будет рассмотрено в Колпинском районном суде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура потребовала РГГМУ сохранить Дом Елисеевых на Металлистов.