Прокуратура потребовала РГГМУ сохранить Дом Елисеевых на Металлистов

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга добивается сохранения Дома бесплатных квартир Елисеевых. Здание относится к объектам культурного наследия.

Дом расположен на проспекте Металлистов, 3. Обязанности по его сохранению возложены на ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет».

Однако, как показала проверка, пользователь требования не выполнил и не провел необходимые работы по сохранению дома. Здание содержится ненадлежащим образом, сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

В адрес гидрометеорологического университета было внесено представление об устранении нарушений. Оно находится на рассмотрение.

Дом бесплатных квартир Елисеевых был построен в 1900 — 1903 годах по проекту архитектора Вплентина Демьяновского. Использовался он как приют для содержания бедных, престарелых и неспособных к труду лиц. Сейчас в здании расположен второй корпус РГГМУ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге признали объектом культурного наследия усадьбу Стенбок-Ферморов.