В Петербурге признали памятником усадьбу Стенбок-Ферморов

Комитет по государственному контролю и охране памятников внес усадьбу Стенбок-Ферморов в Лахте в список объектов культурного наследия регионального значения.

Здание усадьбы Стенбок-Ферморов, построенное в конце XIX века, признали памятником культурного наследия. Усадьбы была построена в стиле эклектики, предположительно, по проекту архитектора Алексея Кузнецова.

Каменный «замок», выкрашенный сейчас в бирюзовый цвет, имеет несколько веранд и открытых пространств. Центральная лестница и вестибюль усадьбы сохранили исторический облик. Помещение было немного переделано для размещения радиостанции в годы ВОВ.

Памятником регионального наследия также признали прилегающий к усадьбе парк на Лахтинском проспекте. На площади в 20 га растут такие деревья, как ольха, береза, осина, ива и другие, которые питаются водой из многочисленных прудов и каналов в зеленой зоне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сразу три памятника архитектуры в Петербурге передали на реставрацию.