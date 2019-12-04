Сразу три памятника архитектуры в Петербурге передали на реставрацию

Одобрено концессионное соглашение на реконструкцию нескольких объектов культурного наследия в Петроградском районе.

Три постройки XIX века: усадьба Э. Г. Игеля, дом А. Е. Вяземского и здания механической мастерской Р. М. Ветцера – будут переданы ООО «Асгард» для реставрации и размещении в них гостиниц категории не ниже 3 звезды, рассказал глава комитета по инвестициям Роман Голованов.

Дом Вяземского. Фото: Мойка78/В. Егоршин

В настоящий момент здания заброшены, еще по результатам проверки КГИОП 2016 года там ночуют бомжи, расхищены мраморные столешницы и камин, разбиты витражи, исписаны стены. О планируемом концессионном соглашении как о способе спасти погибающее наследие архитектуры стало известно в прошлом году.

Теперь проект одобрен, договор будет подписан в течение двух-трех недель.

«Чем быстрее объект получит достойного хозяина, тем лучше. Сейчас там живут бездомные, объект находится в крайне неудовлетворительном состоянии», – рассказал глава КГИОП Сергей Макаров.

К сожалению, ситуация для Северной столицы не единична – спасения до сих пор ожидает архитектурный ансамбль Конюшенного ведомства. Здание расположено вблизи Невского проспекта и туристических маршрутов, однако на сегодня оно находится в аварийном состоянии.

Очевидно, что попытки административных структур управлять им провалились, уберечь памятник могут лишь мощные финансовые вложения инвесторов. При этом решение по проекту изрядно затянулось – город выбирает инвестора вот уже второй год, пока здание стремительно разрушается.

Отдать в заботливые руки инвесторов также собираются оранжереи Таврического сада. Уже есть предпроект, из теплиц с разбитыми стеклами планируют сделать общественное пространство с ресторанами.

Как рассказывают сами инвесторы, концессии несут для бизнеса определенные риски. Крупные вложения подразумевают дальнейшее коммерческое использование отреставрированных площадей. Так, ООО «Асгард» намерено вложить в полученный по договору объекты не менее 302 млн рублей при сроке использования 49 лет.

Оранжереи Таврического сада город хочет отдать бизнесу на 35 лет на условиях вложения в проект не меньше 700 млн рублей (максимум 1,7 млрд). За городом остается право в любой момент разорвать договор в одностороннем порядке, что обернется убытками для инвестора.

Также в ремонте нуждается соседствующая с Таврическими теплицами Пальмовая оранжерея, однако несколько лет назад она была передана в частные руки.

Оранжереи Таврического сада. Фото:topspb.tv

Владельцы уже дважды выставляли оранжерею на продажу, постоянно повышая цену, хотя по оценкам экспертов последняя стоимость лота в 175 млн руб. явно завышена: потенциальному покупателю будет сложно раскрутить такой своеобразный объект.

Тем не менее, уникальные памятники архитектуры нуждаются в скорейшей грамотной реставрации, настаивают градозащитники.

Печальным примером бездействия и халатности служит история Пробирной палаты: на месте красивейшего здания вблизи Исаакиевской площади сейчас остался заполненный водой котлован, прикрытый фасадом. Срочно выработать решение по объекту давал указание еще два года назад предыдущий губернатор Петербурга, но ничего так и не изменилось по сей день.