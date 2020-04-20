Беглов поговорил с гендиректором «Ленэнерго» о работе электроэнергии в период самоизоляции

Беглов поговорил с гендиректором «Ленэнерго» о работе электроэнергии в период самоизоляции
Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В период вынужденного пребывания дома, граждане увеличивают нагрузки на электросети Петербурга. Многие работают удаленно, поэтому чрезвычайно важно, чтобы не происходили отключения электричества и перебои в его подаче.

Сегодня, 20 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов пообщался с гендиректором «Ленэнерго» Андреем Рюминым в формате телефонного разговора. На данный момент, организация отлично справляется с обеспечением граждан необходимыми ресурсами. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на Неве.

В первую очередь, важно контролировать работу электричества в медицинских учреждениях. Специально для этого организуются дополнительные источники питания, которые обеспечат бесперебойную работу больниц в случае внештатных ситуаций.

Беглов поблагодарил «Ленэнерго» за хорошую работу.

Также, во время разговора было отмечено, что в компании соблюдают все меры безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Все сотрудники офисов были отправлены работать домой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подключиться к «Ленэнерго» можно будет при помощи мобильного приложения.

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