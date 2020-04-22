Отделения онкодиспансера на Ветеранов закрыли на карантин

Отделения онкодиспансера на Ветеранов закрыли на карантин
Фото: pixabay.com

Два отделения Городского клинического онкологического отделения с 21 апреля закрылись на карантин, сообщили в пресс-службе ГКОД.

Режим обсервации введен в хирургическом отделении и отделении химиотерапии, расположенные на проспекте Ветеранов в Северной столице.

Руководство медучреждения было вынужденно ввести карантин из-за заразившейся коронавирусом пациентки, поступившей на лечение в диспансер 20 апреля. Сейчас она находится в Городской больнице №20. Поступая на плановую госпитализацию, она предъявила отрицательный результат на коронавирус, однако повторные анализы показали, что она заражена.

Вынужденная изоляция коснулась 25 пациентов и 13 сотрудников медперсонала. Для них организовали полноценное питание и условия для отдыха. Все изолированные сдадут тесты на коронавирус в среду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Репино еще один пансионат переоборудовали под карантинный обсерватор.

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