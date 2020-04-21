В Репино еще один пансионат переоборудовали под карантинный обсерватор

В Репино еще один пансионат переоборудовали под карантинный обсерватор
Пансионат "Балтиец". Фото: google.maps

Пансионат «Балтиец», расположенный в Курортном районе Петербурга, переоборудовали под карантинный обсерватор.

Глава Петербурга Александр Беглов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», загородный пансионат «Балтиец» перепрофилировали под обсерватор для содержания карантинных горожан. Этот пансионат стал вторым обсервационным центром в пригороде: в Репино также работает обсерватор в пансионате «Заря».

Власти приняли решение разделить потоки зараженных коронавирусом в городе. Тяжелых больных и пациентов с симптомами средней тяжести направят в стационары. Больные с легкими симптомами смогут лечиться из дома. Если нет возможности остаться дома — то будут направлять в специальные изоляторы, например в Ленэкспо.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комплекс «Ленэкспо» превратят в госпиталь для зараженных COVID-19.

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