Комплекс «Ленэкспо» превратят в госпиталь для зараженных COVID-19

Комплекс &#171;Ленэкспо&#187; превратят в госпиталь для зараженных COVID-19
Выставочный комплекс "Ленэкспо". Фото: wikipedia

Петербургский выставочный комплекс «Ленэкспо», расположенный на Васильевском острове, начали подготавливать под госпиталь для больных коронавирусом. Там разместят 544 койки.

Как сообщает 78.ru, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, сейчас план по переоборудованию комплекса в госпиталь обсуждают в МЧС, Роспотребнадзоре и других ведомствах. При этом для комплекса уже начали закупать медицинское оборудование.

По данным источника, специалисты должны завершить работы по переоборудованию «Ленэкспо» уже на следующей неделе, 22 апреля.

Также отмечается, что дополнительные койки, которые разворачивают в комплексе, станут резервом города. На данный момент их подготовка не связана с масштабом текущей ситуации с коронавирусом в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семь федеральных клиник Петербурга перепрофилируют под больных коронавирусом.

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