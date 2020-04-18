Семь федеральных клиник Петербурга перепрофилируют под больных коронавирусом

Семь федеральных медицинских учреждений Петербурга перепрофилируют для оказания помощи больным коронавирусом. Принять пациентов с COVID-19 они готовы раньше установленного срока.

Изначально перепрофилировать клиники было необходимо в мае 2020 года. Однако, по словам губернатора Петербурга Александра Беглова, времени у городских медучреждений нет: накануне диагноз подтвердили у 424 человек. О том, клиники будут готовы принять больных коронавирусом раньше, заявлено на совещании по вопросам перепрофилирования федеральных медицинских учреждений.

«Большая просьба как можно быстрее взяться за работу, подготовить свои учреждения и обозначить день, когда вы сможете начать прием больных», — обратился Беглов к участникам совещания.

Готовность клиник определяется на основе решений Минздара. Медучреждения должны иметь санпропускники и шлюзы, средства индивидуальной защиты персонала и оснащенный коечный фонд.

Перепрофилировать под прием пациентов с COVID-19 планируется центр имени Алмазова, Первый медицинский университет имени Павлова, Северо-западный государственный медуниверситет Мечникова, центр онкологии имени Петрова и другие.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавируса.