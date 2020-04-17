В Коммунарке рассказали о среднем возрасте умерших от коронавируса

Данные привел главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в опубликованном посте на Facebook.
На период с 28 марта по сегодняшний день, 17 апреля, в стационаре зафиксирована смерть 20 граждан с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Средний возраст жертв коварной болезни составил 68,1 год. Стоит отметить, что у всех погибших имелись другие, достаточно серьезные заболевания, такие как диабет или сердечная недостаточность. Возможно, именно они повлияли на тяжелое течение болезни.
Примечательно, что и сам Проценко переболел вирусом. Как сообщил врач, симптомов болезни у него не было, а на протяжении лечения самочувствие оставалось нормальным.
По состоянию на 17 апреля, в России подтверждено 32008 случаев COVID-19. Справиться с вирусом удалось 2590 пациентам. Не смогли одолеть болезнь и умерли 273 больных.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главврач больницы в Коммунарке подвел итоги работы в период эпидемии.