Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги работы в период эпидемии

Главный врач инфекционной больницы в поселке Коммунарка по лечению коронавируса подвел итоги 45 дней работы.

По словам Дениса Проценко, всего в медицинский центр за 1,5 месяца поступило 1 659 пациентов. Из них уже 1 140 человек были выписаны.

На своей официальной странице в Facebook специалист также поблагодарил и других врачей, которые лечат и оперируют онкобольных на Касаткина и Медиков, а также принимает роды на Таймырской.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный врач московской больницы Денис Проценко поборол новую коронавирусную инфекцию. Два анализа на COVID-19 дали отрицательный результат. Специалист рассказал, что его болезнь протекала бессимптомно и чувствовал он себя «вполне хорошо».