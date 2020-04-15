Главврач Больницы в Коммунарке поборол коронавирус

Главврач Больницы в Коммунарке поборол коронавирус
Президент России Владимир Путин и главврач ГКБ №40 Денис Проценко. Фото: kremlin.ru

Главный врач больницы в Коммунарке в Москве Денис Проценко, инфицированный коронавирусом, выздоровел.

На своей странице в социальной сети Facebook специалист рассказал, что два анализа на новый вирус дали отрицательный результат. По словам специалиста, изоляция завершена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после постановки диагноза главврач московской больницы изолировался в своем кабинете, откуда продолжил дистанционно работать. Он рассказал, что его болезнь протекала бессимптомно и чувствовал он себя «вполне хорошо».

Врач подчеркнул, что на его иммунитете мог сказаться последний месяц работы в медицинском учреждении.

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