Депутат Рассудов нашел деньги на помощь горожанам и бизнесу в «невыносимо полезных» программах Смольного

Александр Рассудов: «Говорить о самоизоляции, когда твоим детям нечего есть, просто бессмысленно». Фото: assembly.spb.ru

Александр Рассудов: «Говорить о самоизоляции, когда твоим детям нечего есть, просто бессмысленно». Фото: assembly.spb.ru

Депутат Законодательного Собрания от фракции КПРФ Александр Рассудов призвал городское правительство пересмотреть расходы бюджета на 2020 года и помочь горожанам и бизнесу в трудную минуту.

Деньги на оказание финансовой помощи он нашел в «невыносимо полезных» программах Смольного, касающихся взаимодействия со СМИ и повышения эффективности госуправления. Речь идет о расходах бюджета в 7 млрд рублей и 13 млрд рублей соответственно, заложенных в эти программы.

Выступая сегодня, 22 апреля, на заседании городского парламента, депутат Александр Рассудов напомнил, что 75% доходной части городского бюджета формируется за счет поступлений от налогов на прибыль организаций (30%) и налогов на доходы физических лиц (45%).

По словам парламентария, ответ на вопрос: где взять деньги на оказание помощи горожанам и бизнесу в условиях панедмии, нужно искать в бюджете Петербурга на 2020 год.

«Там есть две «невыносимо полезные» для горожан государственные программы. Первая из них именуется «Создание условий для обеспечения общественного согласия» стоимостью около 7 млрд рублей. В рамках нее только на информационное освещение деятельности органов исполнительной власти и взаимодействие со СМИ город планирует потратить в текущем году более 2 млрд рублей. Встает закономерный вопрос: а как-то подешевле провзаимодействовать со СМИ в текущей ситуации город может?» — говорит Александр Рассудов.

Вторая программа, которая вызвала интерес депутата, называется «Повышение эффективности государственного управления» ценой в 13 млрд рублей. «Более 12 млрд из них должен освоить комитет по информатизации и связи. То есть в совершенно расплывчатом направлении должно уйти около 12 млрд рублей. Ну как — то не жили столько лет при эффективном государственном управлении, может в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом еще чуть-чуть потерпим? А то, как говорил Жванецкий, очень трудно ползти с гордо поднятой головой», — подчеркнул Рассудов.

Без оказания срочной финансовой помощи горожанам и бизнесу сегодня — не будет никакой прибыли и никаких доходов завтра — уверен депутат.

«Как известно, без инвестиций нет будущего и нет развития.. Наш бюджет рискует лишиться 75% доходной части. А именно 505 миллиардов рублей. И чем дольше мы не будем оказывать реальную финансовую поддержку нашим горожанам и предпринимателям, тем больше мы потеряем в будущем в виде доходной части бюджета. А самое главное – тем стремительнее будет падать индекс самоизоляции, так как люди все сильнее будут убеждаться, что «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Говорить о самоизоляции, когда твоим детям нечего есть, просто бессмысленно», — сказал Александр Рассудов.

Он призвал правительство критично подойти к городскому бюджету в части расходов. И помочь горожанам в трудную минуту. «Иначе нам придется жить по формуле: «Все хорошо, но мимо» — резюмировал депутат.

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