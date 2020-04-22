Блокадники и сироты смогут бесплатно получить копии кадастровых документов и техпаспорта

Жителям блокадного Ленинграда, детям-сиротам и другим льготникам могут предоставить право бесплатно получать копии технической документации. Сейчас стоимость этой услуги для них доходит до 3,5 тыс. рублей. Соответствующий законопроект приняли за основу на заседании Законодательного собрания Петербурга 22 апреля.

Речь идет о технических паспортах на недвижимость, оценочной и иной учетно-технической документации. Чаще всего её запрашивают органы опеки и попечительства, а также нотариусы и банки. Самые распространенные случаи — оформление завещаний и ипотечного кредита.

«Здесь заложена какая-то слишком большая норма прибыли. Потому что один отксерокопированный лист и три телодвижения, наверное, не должны столько стоить», — отметил депутат от фракции КПРФ Александр Рассудов.

Рассудов подчеркнул, что в условиях пандемии необходимо максимально облегчить жизнь социально незащищенных горожан. В частности, те вещи, которые связаны с предоставлением им госуслуг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Петербурга предлагают обязать органы власти информировать горожан о положенных льготах.