Чиновников могут обязать сообщать петербуржцам о положенных льготах

Чиновников могут обязать сообщать петербуржцам о положенных льготах
Законодательное собрание Петербурга. Фото: assembly.spb.ru

Депутаты Петербурга предлагают обязать органы власти информировать горожан о положенных льготах. Соответствующий законопроект поддержали в первом чтении на заседании Законодательного собрания в Мариинском дворце 18 марта.

С инициативой выступили депутаты от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок, Елена Киселёва и Дмитрий Тугов. Они пояснили, что сейчас предоставление льгот зачастую носит заявительный характер. Если человек обращается в соответствующий орган, он их получает. В противном случае никто его не «разыскивает» и не сообщает ему о льготах.

«Наша принципиальная позиция в том, чтобы не петербуржцы шли к льготам, а льготы к петербуржцам», — отметил один из авторов законопроекта Денис Четырбок.

Согласно законопроекту, профильные комитета, районные администрации и другие органы обяжут в индивидуальном порядке информировать горожан о наличии льгот, на которые они могут претендовать.

Выбрать способ получения информации смогут сами петербуржцы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что законопроект об информировании людей о льготах поддержал парламентский комитет по законодательству.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
денис четырбок законопроект информирование льготы новости спб чиновники
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Apple собирается выпустить два дешевых смартфона iPhone 9 и iPhone 9 Plus
Петербургские автобусы начали дополнительно дезинфицировать
Ремонт затвора петербургской дамбы продлится два месяца
Россиянам рассказали о летних ценах на проживание в отелях на российских курортах
Врачи спасают мальчика, сбитого на улице Коллонтай
На Парнасе появился арт-объект «Спокойствие», выполненный из гречки
Петербурженка лишилась свободы после смертельного ДТП на Шпалерной
Депутаты хотят узаконить раздельный сбор мусора у жилых домов в Петербурге