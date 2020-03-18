Чиновников могут обязать сообщать петербуржцам о положенных льготах

Депутаты Петербурга предлагают обязать органы власти информировать горожан о положенных льготах. Соответствующий законопроект поддержали в первом чтении на заседании Законодательного собрания в Мариинском дворце 18 марта.

С инициативой выступили депутаты от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок, Елена Киселёва и Дмитрий Тугов. Они пояснили, что сейчас предоставление льгот зачастую носит заявительный характер. Если человек обращается в соответствующий орган, он их получает. В противном случае никто его не «разыскивает» и не сообщает ему о льготах.

«Наша принципиальная позиция в том, чтобы не петербуржцы шли к льготам, а льготы к петербуржцам», — отметил один из авторов законопроекта Денис Четырбок.

Согласно законопроекту, профильные комитета, районные администрации и другие органы обяжут в индивидуальном порядке информировать горожан о наличии льгот, на которые они могут претендовать.

Выбрать способ получения информации смогут сами петербуржцы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что законопроект об информировании людей о льготах поддержал парламентский комитет по законодательству.