Депутаты Петербурга поддержали законопроект об информировании о льготах

Многие жители города даже не догадываются, что они им положены.

Законопроект об информировании поддержали сегодня, 6 марта, на заседании парламентского комитета по законодательству.

С инициативой о необходимости сообщать жителям города, какие льготы для них предусмотрены, выступили Денис Четырбок, Елена Киселев и Дмитрий Тугов. Они подчеркнули, что льгот может быть положено более, чем сто штук, но, если человек не обращается за ними и не узнает никакой информации про это, то искать для этого его никто и не будет. В связи с этим, в законе хотят прописать обязанность определенных органов власти сообщать людям об их возможностях. Об этом сообщает АБН.

Сообщать же предложат с помощью разных способов, которые выберут сами жители города на Неве. Из предложенного есть варианты информирования через портал госуслуг, колл-центр или путем отправки человеку личного письма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Петербурга одобрили налоговые льготы для социальных бизнесменов.