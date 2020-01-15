Депутаты Петербурга одобрили налоговые льготы для социальных бизнесменов

Депутаты Петербурга одобрили налоговые льготы для социальных бизнесменов
Депутат Денис Четырбок. Фото: Заксобрание Петербурга

Законодательное собрание Петербурга поддержало в первом чтении законопроект об отмене налога на имущество для социальных предприятий. Инициативу рассмотрели на заседании парламента 15 января.

Социальными считаются те предприятия, которые трудоустраивают инвалидов, многодетных родителей, пенсионеров и предпенсионеров, либо оказывают им социально значимые услуги.

Авторами законопроекта выступили депутаты Денис Четырбок и Анатолий Дроздов. Они отмечают, что в Петербурге не достаточно социальных предприятий. Одна из причин этого — отсутствие особых условий и преференций.

Четырбок подчеркнул, что без поддержки города социальный бизнес не сможет полноценно конкурировать и развиваться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге планируют выделить более 15 млрд на развитие социально-культурной сферы.

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