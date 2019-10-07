На социально-культурную сферу выделят на 15 млрд больше

Поправки к бюджету на следующий год, внесенные Александром Бегловым, предусматривают увеличение финансирования социально-культурной сферы.

Коррективы были внесены главой Северной столицы ко второму чтению бюджета на текущий год, а также на планирующиеся периоды 2020 и 2021 годов. В рамках этих сроков на развитие социально-культурной сферы из городского бюджета будет выделено дополнительно пятнадцать миллиардов рублей.

Поправки к бюджету утверждены финансовым комитетом ЗакСа, о чем уведомляет пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что внесенные Александром Бегловым поправки к бюджету позволят уменьшить дефицит более чем на два миллиарда рублей. Это представляется возможным за счет уменьшения доходной части на 1,3 млрд и сокращения расходной части на 3,5 млрд рублей.