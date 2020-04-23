Россияне смогут покупать SIM-карты через интернет

Законопроект об этом разработали в Минкомсвязи. В случае его принятия, граждане могут больше не ходить и оформлять покупку в салоны сотовой связи. Услугу можно будет получить в интернете в несколько кликов. Это весьма актуально в условиях нынешней эпидемиологической ситуации.

Данная инициатива позволить упростить смену оператора, а также позволит собирать более точную информацию об абоненте. Документ был размещен на сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов.

Договор на покупку карт можно будет оформить с помощью портала Госуслуг и биометрической системы идентификации. После того, как законопроект вступит в силу, граждане с помощью электронной подписи смогут приобретать карты. Главным условием для этого будет являться существование подтвержденной учетной записи на портале Государственных услуг.

В ближайшее время законопроект рассмотрят в Госдуме, где примут соответствующее решение. Отдельно отмечается, что данное нововведение поспособствует внедрению технологии eSIM в стране.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минкомсвязь изучит законопроект о разблокировке Telegram.