Группа «Алиса» устроила онлайн-концерт

Все живые выступления пришлось отменить из-за распространения коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Обо всем сообщает сервис Wink. Группа «Алиса» сыграла перед пустым залом, чтобы порадовать своих поклонников на самоизоляции. Артисты презентовали новый альбом и ответили на вопросы своих поклонников. Кинчев отметил, что для него это новый опыт и группа не привыкла выступать в программах, это чуждый ей формат.

«Здесь самое важное, как и в творчестве «Алисы», быть честным и спрашивать то, что хочется самому»,

— сказал ведущий, модератор концерта Владимир Гусаров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что группа Pink Floyd покажет записи старых концертов. Она была основана в 1965 году, свое существование она прекратила в 2015 году. Она является одной из самых популярных и коммерчески успешных рок-групп в истории.