Группа Pink Floyd покажет записи старых концертов

Музыканты выкладывают видеозаписи каждую пятницу, чтобы развлечь поклонников.

Об этом стало известно сегодня, 21 апреля. Обо всем сообщает Den Of Geek. Британская рок-группа Pink Floyd каждую пятницу будет выкладывать записи старых концертов, чтобы поклонники могли скрасить свой режим самоизоляции. На прошлой неделе фанаты посмотрели выступление 1994 года, а 24 числа покажут фильм Pink Floyd: Live at Pompeii 1972 года, снятый на руинах древнего амфитеатра в Помпеях. Еще через неделю, 1 мая, поклонникам обещают показать запись An Hour With Pink Floyd, созданную в 1970 году.

Напоминаем, что группа была основана в 1965 году, свое существование она прекратила в 2015 году. Она является одной из самых популярных и коммерчески успешных рок-групп в истории.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Little Big примет участие в концерте от создателей «Евровидения». Несмотря на отмену конкурса, было принято решение о проведение онлайн-мероприятия под названием «Europe Shine A Light» 16 мая.