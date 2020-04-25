Главу поселения в Ленобласти оштрафовали за перевернутый флаг России

В Ленинградской области суд выписал штраф в размере 5 тыс. рублей главе администрации сельского поселения в Лужском районе Елене Шустровой. Причиной наказания послужил перевернуты российский флаг на здании администрации.

Как сообщили в областной прокуратуре, перевернутый российский флаг похож на флаг Сербии, где полосы расположены в обратной последовательности: красный-синий-белый, а также размещен малый герб страны. В таком виде флаг провисел на здании администрации два дня в начале февраля.

В отношении чиновницы возбудили административное дело по статье о нарушении порядка официального использования государственных символов РФ и направили его в мировой суд. В результате главу администрации оштрафовали на 5 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец получил 15-тысячный штраф за фейк о военных в Мурино.