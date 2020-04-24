Петербуржец получил 15-тысячный штраф за фейк о военных в Мурино

Петербуржец получил 15-тысячный штраф за фейк о военных в Мурино
Петербуржец оштрафован за совершение правонарушения, предусмотренного ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ. Фото: pixabay.com

Житель Северной столицы должен оплатить штраф в размере 15 тысяч рублей за комментарий в соцсети, содержащий ложные сведения о присутствии военнослужащих в городе Мурино.

Мировой судья судебного участка №82 признал виновным некоего Виталия Писарев, который в комментарии к одной из новостей в группе «Девяткино LIVE Мурино» в социальной сети «Вконтакте» утверждал, что Мурино по периметру окружено военными и сотрудниками Росгвардии. Он также написал, что был ранен при попытке вырваться из города.

Распространитель фейковых новостей оштрафован на 15 тысяч рублей, передают в объединенной пресс-службе судов Петербурга. При этом подсудимый лишь отчасти признал свою вину.

Напоминаем, gazeta.spb.ru писала, что полицейские в Санкт-Петербурге смогут штрафовать горожан за нарушение самоизоляции.

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