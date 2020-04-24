МВД Петербурга теперь может штрафовать горожан за нарушение самоизоляции

МВД Петербурга теперь может штрафовать горожан за нарушение самоизоляции
Аналогичный режим действует в Москве. Фото: Baltphoto

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил соглашение между правительством Северной столицы и МВД, согласно которому последние могут выписывать штрафы за нарушение режима самоизоляции.

В пятницу, 24 апреля, соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации с подписью председателя правительства Михаила Мишустина. Отметим, что губернатор Петербурга Александр Беглов и глава МВД Владимир Колокольцев заключили соглашение еще 20 апреля.

Однако документ должен был пройти проверки в Министерстве финансов и Министерстве юстиции, прежде чем вступить в силу. Теперь полиция может штрафовать нарушителей самоизоляции не только за нарушение административного кодекса, но и по городскому закону. В первом случае штраф составит 15-30 тысяч рублей, во втором — 4-5 тысяч.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге оштрафовали местных жителей, отказавшихся пройти тест на коронавирус после контакта с зараженными.

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