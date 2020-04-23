Жителей Петербурга оштрафовали за отказ отказ обследования на коронавирус

Несмотря на то, что граждане контактировали с больным острой респираторной вирусной инфекцией, приехавшим из страны с непростой ситуацией с коронавирусной инфекцией, они отказались ехать в больницу, а также проходить необходимое обследование у врачей на предмет их возможной заболеваемости.

Дела в отношении мужчины и женщины стали первыми в городе по статье ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ — невыполнение в срок законного предписания органа в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В качестве наказания за свои необдуманные действия, а скорее, бездействия, каждый из нарушителей выплатит административный штраф в размере 500 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге суд закрыл компьютерный клуб за работу в карантин, владельцу назначен штраф.