В Петербурге суд закрыл компьютерный клуб за работу в карантин, владельцу назначен штраф

В Петербурге суд закрыл компьютерный клуб за работу в карантин, владельцу назначен штраф
Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. Фото: pixabay

В Петербурге закрыли компьютерный клуб за работу в самоизоляции, теперь владельцу предстоит выплатить штраф.

Обо всем стало известно в четверг, 23 апреля. Ленинский районный суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.6.3 КоАП РФ.

Как сообщили в пресс-службе судов города, установлено, что 2 апреля бизнесмен допустил работу компьютерного клуба «HeadShot» в условиях самоизоляции. В результате был составлено протокол о временном запрете работы клуба.

ИП признал вину частично. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге закрыли работающие в самоизоляцию кафе, маникюрный салон и веломастерскую. Нарушителей выявили в девяти районах города.

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