В Петербурге закрыли работающие в самоизоляцию кафе, маникюрный салон и веломастерскую

В Петербурге закрыли работающие в самоизоляцию кафе, маникюрный салон и веломастерскую
Рейды проходят в ежедневном режиме. Фото: ККИ

В девяти районах Петербурга выявлены нарушения режима повышенной готовности. За работой поймали веломастерскую, маникюрный салон, точки общественного питания и уличных торговцев.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) 21 апреля составили 15 протоколов об административных нарушениях. Так, на проспекте Ветеранов работали магазин игрушек и павильон по ремонту обуви, на Приморском проспекте — веломастерская, на Большом Сампсониевском проспекте — маникюрный салон. Продажа цветов велась на улице Некрасова и на Чкаловском проспекте.

«В числе нарушителей – точки общественного питания на 6-й, 7-й и 9-й линиях Васильевского Острова, на Кондратьевском, Чкаловском и проспекте Науки, у станции метро Лесная, на Яхтенной улице», — сообщили в пресс-службе ККИ.

Помимо этого, протоколы были составлены в отношении уличных торговцев, которые незаконно ведут деятельность у метро.

Аналогичные рейды будут проходить в ежедневном режиме.

Фото: ККИ
Фото: ККИ

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге закрыли незаконно работающие кафе, парикмахерские и салон оптики.

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