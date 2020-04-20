В Петербурге закрыли незаконно работающие парикмахерские, кафе и салон оптики

Заведения были открыты несмотря на запрет. В результате составлено 9 протоколов об административных правонарушениях.

Об этом стало известно сегодня, 20 апреля. Обо всем сообщает пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга. Сотрудники ведомства провели рейд по всем районам города, чтобы посмотреть, насколько хорошо соблюдаются все меры предосторожности.

На улице Симонова работала парикмахерская, полиграфические услуги продолжали предоставлять на проспекте Металлистов. Непорядочный предприниматель, несмотря на пандемию, все это время продавал шаверму на улице Торжковской, а на Манежном работало кафе. Также были наказаны владельцы салона оптики на Ленинском, магазины спортивного питания на Ярослава Гашека, продажа цветов в Басковом и так далее.

В ходе рейда также составили протоколы в отношении уличных торговцев, которые торговали различными товарами у станций метро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что общежитие Первого меда закрыли на карантин из-за коронавируса. Студентам рекомендуют минимизировать контакты, при выходе из комнаты надевать маски и перчатки и пользоваться душевыми и туалетами только на своих этажах.