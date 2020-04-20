Общежитие Первого меда закрыли на карантин из-за коронавируса

Общежитие Первого меда закрыли на карантин из-за коронавируса
Общежитие на Большой Монетной. Скриншот: google maps

Общежитие №3 СПбГМУ №1 имени Павлова на Большой Монетной улице, 34 закрыли на карантин. Студенты сдали тесты на коронавирус.

О закрытии сообщили в группе общежития в соцсети «ВКонтакте». Студентам рекомендуют минимизировать контакты, при выходе из комнаты надевать маски и перчатки и пользоваться душевыми и туалетами только на своих этажах. Питание в общежитии осуществляется по расписанию: завтрак в 8:30, обед в 13:30, ужин в 16:30.

«Если все меры будут соблюдены, то мы ограничимся карантином на 2 недели», — сообщили в группе «ВКонтакте».

В понедельник, 20 апреля, с обращением к студентам выступит ректор Сергей Багненко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что общежитие колледжа Политехнического университета в Петербурге на проспекте Энгельса закрыли на обсервацию. Причиной этого стало выявление коронавируса у 17-летнего студента.

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